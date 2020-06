Arsenalov hodajući crveni karton: David Luiz nastavlja puniti negativne obrambene rubrike

Eh, Davide…

Da se razumijemo, Manchester City bi sinoć u gotovo svakom ishodu pobijedio Arsenal; sa ili bez mini šoua brazilskog stopera. Aktualni prvak je jednostavno u svakom aspektu momčadske igre trenutno nekoliko za nekoliko koplja ispred Topnika.

Međutim, ulazak Davida Luiza umjesto ozlijeđenog Pabla Morija u 20. minuti dotukao je nogometaše Mikela Artete. Brazilac je prvo očajno reagirao u bloku i omogućio Raheemu Sterlingu čisti šut za 1-0, a onda je početkom drugog poluvremena odlučio riješiti Arsenal muka te skrivio penal i crveni karton nakon povlačenja Riyada Mahreza.

Bio je to gem, set i meč za Manchester City, koji je protiv brojčano inferiornog Arsenala zabio i treći pogodak u sudačkoj nadoknadi.

David Luiz in the Premier League this season:

🛑 Received the most red cards.

💥 Given away the most penalties.

⚽️ No player has made more errors leading to a goal. pic.twitter.com/I8iOrQnDB1

— ESPN FC (@ESPNFC) June 17, 2020