Arteta je napokon slomio Pepa. Arsenal je iščeprkao pobjedu u Community Shieldu

Nogometna sezona u Engleskoj danas je tradicionalno otvorena susretom Community Shielda koji je ove godine imao nešto drukčiji format. Budući da je Manchester City osvojio dvostruku krunu u prethodnoj kampanji, suparnik mu je s druge strane bio doprvak Arsenal s kojim je donedavno vodio bitku za naslov.

Iz nje je izašao kao pobjednik, a danas nije, iako se činilo da će tako biti sve do 11. minute sudačke nadoknade. Topnici su osvojili Community Shield.

Vidjeli smo nekoliko debitantskih nastupa na današnjoj utakmici; najvažniji za hrvatske čitatelje bit će onaj Matea Kovačića koji je startao umjesto Kevina De Bruynea, a Joško Gvardiol promatrao je susret s tribine jer je tek jučer potvrđen kao novi Cityjev igrač. S druge strane, Mikel Arteta u vatru je gurnuo Kaija Havertza, Declana Ricea i Jurriëna Timbera, tri velika ovoljetna pojačanja.

Gledali smo tvrdu, ali taktički prilično zanimljivu i izjednačenu utakmicu u kojoj su obje momčadi prikazale nekoliko interesantnih postavki. City je bolje otvorio susret i natjerao Arsenal na kompletno povlačenje u prvih 15-ak minuta, no u prvom poluvremenu na kraju nije upisao niti jedan udarac unutar okvira gola.

Topnici, koji su često imali problema sa suprotstavljanjem Cityju u fizičkom smislu, danas su stajali poprilično čvrsto i igrali, možemo reći, vrlo dobro. Dvije najveće prilike u prvom poluvremenu ubilježio je Havertz koji se u 26. minuti nekako okrenuo oko čuvara i uspio uputiti udarac u srcu kaznenog prostora nakon prodora i povratne lopte Bena Whitea, ali Cityjev rezervni vratar Stefan Ortega to je nekako obranio. Gabriel Martinelli potom se pronašao na odbijancu i uputio šut u blok, a Havertz je ponovno ušao u šansu u 41. minuti. Pronašao se tada u sličnoj situaciji koja je završila jednako — Orteginom obranom.

U nastavku smo mogli očekivati nešto bolji City, a to smo i dobili. Skok Johna Stonesa i prvi udarac unutar okvira gola u 52. minuti nagovijestio je takvo što, a Građani su pojačali pritisak od 65. minute kada je u igru umjesto Kovačića ušao De Bruyne. Inače, u isti mah izašao je Erling Haaland koji je danas bio većinom nevidljiv.

Međutim, za ovu utakmicu važniji je podatak da je u tom trenutku ušao i Cole Palmer. Zašto? Pa, upravo je on bio strijelac prvog pogotka na ovom susretu; City je krenuo u brz napad u 78. minuti, lopta je došla do mladog Engleza kojemu je, na otprilike 14 metara od vrata, ostalo dovoljno vremena i prostora za šut, a on je to iskoristio i krasno plasiranim udarcem matirao Aarona Ramsdalea. Kieran Tierney, koji je trenutak ranije ušao umjesto Timbera, nije uspio reagirati kako spada, a Građani su prešli u vodstvo.

Svi su mislili kako je tada stvar već gotova — Topnici su krenuli u pritisak koji je većim dijelom bio jalov, a sudac Stuart Attwell pokazao je osam minuta sudačke nadoknade u kojima su Artetini dečki pokušavali i pokušavali, ali uzaludno.

A onda, već u 101. minuti, Bukayo Saka izveo je, doimalo se tako, posljednju akciju u utakmici kada je iz kuta dodao Leandru Trossardu. On se okrenuo na jaču lijevu nogu i potegnuo, a lopta se od Manuela Akanjija spretno i sretno odbila u mrežu. Čekali su nas, dakle, udarci s bijele točke.

Dramu smo dočekali već u prvoj seriji pošto je De Bruyne drmnuo gredu, a Ramsdale je potom u trećoj seriji obranio udarac Rodriju. Arsenal je tako u četvrtoj seriji došao na prag osvajanja prvog trofeja od 2020. godine, a Fabio Vieira nije imao problema i Topnici su osvojili Community Shield, svoj 17. u povijesti.

Momčad Pepa Guardiole bila je nerješiva zagonetka za Artetu koji je protiv Cityja, gdje je nekoć radio kao asistent, bilježio sedam poraza zaredom. Danas je odigrao vrlo zrelo i uz malo sreće napokon nadmudrio mentora prvi put poslije polufinala FA Cupa u sezoni 2019./20..

Dakle, novi trofej je u vitrini, a City će Premier ligu otvoriti idućeg tjedna protiv Burnleyja koji vodi njegova legenda Vincent Kompany. Arsenal, zasigurno u sjajnom raspoloženju, dočekuje Nottingham Forest.