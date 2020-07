Artetin Arsenal ipak se budi: Saka i Lacazette osigurali su mu pobjedu kod Wolverhamptona

Važna je to utakmica bila za obje momčadi večeras na Molineuxu. Arsenal, koji se uspio izmigoljiti iz početnog očaja nakon pauze, eventualnom pobjedom mogao se primaknuti šestoplasiranom Wolverhamptonu i tako održati barem nekakve šanse u borbi za Europu. S druge strane, domaćinima zbog podizanja forme Manchester Uniteda i Chelseajeva plusa od dva boda i utakmice manje također nikako ne igra prosipanje bodova pa smo očekivali poprilično opreznu utakmicu.

Takav smo susret zapravo i dobili. U prvom poluvremenu nismo vidjeli previše izglednih situacija sve do 35. minute kada je Eddie Nketiah naletio na Moutinhov odbijanac, a njegov pokušaj u bliži kut Rui Patrício prvo je odbio u stativu, no lopta je zatim završila u korneru…

Nicolas Pépé danas je u posljednji čas ispao iz gostujećeg sastava nakon što je hitno morao otići u bolnicu kako bi bio uz suprugu na porodu, a umjesto njega na desnom je krilu završio Bukayo Saka kojega primarno viđamo na lijevoj strani. I pobrinuo se da ga ne zaboravimo…

Arsenalov vodeći ovosezonski asistent u 43. minuti dočekao je Tierneyjev ubačaj s lijeve strane koji se pomalo odbio od jednog domaćeg braniča, a zatim je iz prve potegnuo ljevicom i utrpao loptu u vučju mrežu. Bio mu je to premijerni pogodak u prvenstvu i četvrti ove sezone kada uzmemo u obzir sva natjecanja, a time je postao drugi najmlađi Arsenalov strijelac u Premier ligi svih vremena. Ispred Sake jedino je Alex Oxlade-Chamberlain koji je prilikom zgoditka Blackburnu 2012. godine bio 130 dana mlađi od 18-godišnjeg krilnog napadača koji je prije nekoliko dana potpisao novi ugovor s londonskim klubom. Usto, ovo je bio prvi gol koji su Wolvesi primili nakon 448 minuta igre…

😄 A week in the life of Bukayo Saka…

Wolvesi su u nastavku diktirali tempo igre i držali Arsenal na vlastitoj polovici, ali izglednu priliku narančasta momčad nije stvorila sve do 64. minute kada je lijeva topnička strana ispala, a Adama Traoré izbio pred Emiliana Martíneza, no pokušaj vučjeg snagatora otišao je preko gola. Općenito su domaćini dobili nešto više inspiracije kada je u 55. minuti Diogo Jota ušao u igru umjesto Leandera Dendonckera, a momčad preuzela nešto ofenzivniju postavku igre. Arsenal je, s druge strane, držao prednost i nadao se nekoj pogrešci ili kontri…

Arsenalov defenzivniji pristup u drugom poluvremenu definitivno je bio riskantan, ali ne možemo kazati kako su Wolvesi nešto previše navaljivali na gol. Vučja inercija na kraju je rezultirala porazom koji, naposljetku, nije bio ni minimalan.

Joe Willock je u 86. minuti poslao prizemnu loptu u kazneni prostor umornom Conoru Coadyju kroz noge, a Alexandre Lacazette odlično se snašao, poentirao za 2-0 i riješio utakmicu svojim prvim golom nakon pauze. Već u sljedećem napadu Willockov pokušaj s crte morao je očistiti Rúben Neves…

Southampton 0-2 Arsenal

Wolves 0-2 Arsenal

The Gunners have kept back-to-back Premier League clean sheets away from home for the first time since February 2016. pic.twitter.com/vJfnZmuvr6

— Squawka Football (@Squawka) July 4, 2020