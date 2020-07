Ashley (zasad) ostaje na tronu: od saudijske kupnje Newcastlea ipak neće biti ništa

Znate one tečajeve na kladionici po kojima je Newcastle United bio favorit za dovođenje Kyliana Mbappéa?

Oni bi sada mogli skočiti u nebo, pošto konzorcij iz Saudijske Arabije, kako se čini, ipak neće preuzeti klub sa sjevera Engleske.

A sve je bilo spremno: u travnju su izašle informacije kako je notorni vlasnik Svraka Mike Ashley dogovorio prodaju s Amandom Staveley. Ona je imala podršku milijardera Davida i Simona Reubena koji su, pak, ostvarili poveznice s Fondom za javna ulaganja Saudijske Arabije, jednim od najbogatijih na svijetu, pod direktnom kontrolom saudijskog princa-nasljednika Mohammeda bin Salmana. Crni princ na bijelom konju već je bio namjestio sedlo i vreće novca s krvlju na rukama, u zemlju Geordiesa stizala su upozorenja Amnesty Internationala, ali posao je, po tko zna koji put za Ashleyja, propao.

BREAKING: Newcastle's proposed takeover is OFF after a Saudi-backed consortium withdrew their bid to buy the club ❌ pic.twitter.com/9xmYUXAltu

— Goal (@goal) July 30, 2020