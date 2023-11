Atatürk bi bio ponosan: Turci su prvi put u povijesti osvojili kvalifikacijsku skupinu

Do njega su na kraju i došli. Iako je Neco Williams u sedmoj minuti doveo Velšane u vodstvo, Turska je u 70. minuti izjednačila kaznenim udarcem Yusufa Yazıcıja. U Walesu su mnogi negodovali zbog načina na koji je penal dosuđen; Ben Davies tada je odgurnuo Kenana Yildiza koji je naglasio kontakt i pao, a slovenski sudac Matej Jug pokazao je na bijelu točku. Ta je odluka bila tim više kontroverzna zbog toga što su Velšani imali nekoliko situacija u kojima su tražili najstrožu kaznu, ali nisu je dobili.

Na kraju je taj pogodak presudio i gurnuo Turke na prvo mjesto, a to im je prvi put u povijesti njihovih hvatanja velikih natjecanja da su kvalifikacijsku skupinu završili na čelu.

For the first time ever, Türkiye 🇹🇷 has won a qualifying group for a major tournament.

— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 21, 2023