UEFA nek’ čeka: Athletic Bilbao i Real Sociedad odbijaju igrati finale Kupa kralja bez navijača

Athletic Bilbao i Real Sociedad službeno su zatražili odgodu finalne utakmice Kupa kralja sve do onog dana kad će navijačima biti dopušten povratak na stadione. Napravila su to dva finalista natjecanja zajedničkim priopćenjem koje je objavljeno na njihovim internetskim stranicama, a s kojim je upoznat Španjolski nogometni savez.

Seviljski višenamjenski stadion Estadio de La Cartuja trebao je biti domaćin finala natjecanja 18. travnja, no pandemija koronavirusa koja je poremetila sve kalendare koje je mogla, pogurala je taj ogled za boja vremena. Ona možda i jesu na vidiku, no sudionici Baskijskog derbija, prvog u povijesti Kupa kralja, nemaju namjere kad se za to ukaže prilika istrčati bez podrške svojih pristaša u borbu za prestižni trofej.

COMUNICADO OFICIAL i Los presidentes de @AthleticClub y @RealSociedad han acordado solicitar a la @rfef que la final de la #CopaDelRey 2019-20 se pueda celebrar a puerta abierta.#AurreraReala https://t.co/52n7cXnckF — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 4, 2020

Što bi moglo imati i za njih neželjene posljedice.

UEFA zahtjeva da nacionalni savezi do 3. kolovoza dostave popis klubova iz njihovih liga koji će nastupati u europskim natjecanjima. Ne odluče li Athletic Bilbao i Real Sociedad na travnjaku kome pripada trofej i mjesto u Europskoj ligi, onda će ono biti prepušteno sedmoplasiranoj momčad La Ligina poretka.

Athetic Bilbao je kao desetoplasirana momčad španjolskog prvenstva u nezavidnijem položaju od Real Sociedada koji drži četvrtu poziciju poretka. No čini se da se u klubu, ako dobro shvaćamo ono što govori Ibai Gómez, ne zamaraju nastupom u Europi.

“Radije bih igrao finale Kupa kralja pred publikom nego išao u Europu. Meni je ta opcija draža.”

Vjerojatno i navijačima.