Atlético Madrid je potvrdio kako je Šime Vrsaljko jedan od dvojice igrača zaraženih koronavirusom

Loše vijesti iz Madrida.

Cijela prva momčad i klupska ekspedicija tamošnjeg Atlética, koja je valjala otići za Lisabon gdje će igrati završnicu Lige prvaka, proteklog vikenda prošla je testiranja u sklopu standardnog UEFA-ina protokola uvedenog zbog pandemije, a pojavila su se dva pozitivna rezultata. Te su individue stavljene u kućnu samoizolaciju, a klub je u međuvremenu valjao ponoviti testiranja, restrukturirati raspored treninga i nadati se kako put u Portugal neće biti odgođen.

Španjolski mediji odmah su počeli šuškati kako je riječ o igračima, a stigla je i potvrda o kome je riječ: zaraženi su Ángel Correa i Šime Vrsaljko. Testovi članova njihovih obitelji su, navodi klub, negativni, kao i ponovljeni testovi nad ostatkom momčadi i stručnog stožera.

