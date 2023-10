Auba je krasnim golom i asistencijom petom donio Marseilleu pobjedu, prvu u Gattusovoj eri

Marokančev je pas bio između zbunjenih i ukipljenih gostujućih braniča, pa je gabonski veteran sam izašao pred Desmasa. Odlučio se na krasan potez, lobom isprve je prebacio Le Havreovog golmana, za svoj prvi pogodak u francuskom prvenstvu nakon čak 10 godina, kada je igrao još za Saint-Étienne.

🥶🔵 Aubameyang x Harit for OM! 🧏‍♂️

Linking up for the goal as they are 2-0 up vs Le Havre at half-time. ✨ pic.twitter.com/ZQlzicG9EO

— EuroFoot (@eurofootcom) October 8, 2023