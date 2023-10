Ausgezeichnet! Bundesligaška subota pružila nam je ludnicu između Dortmunda i Uniona

Međutim, Borussia je do kraja preokrenula zahvaljujući puno boljoj predstavi u drugom poluvremenu. Stoper Nico Schlotterbeck u 49. je sjajno opalio s 20-ak metara i zabio za 2-2, a Julian Brandt pogodio je pet minuta kasnije za preokret i tako nastavio odličnu formu u koju je upao. Konačnih 4-2 postavio je Julian Ryerson u 71. minuti zahvaljujući krumpiru koji se odbio od gostujućeg braniča.

6 – Julian Brandt has a goal involvement in six consecutive Bundesliga games for Borussia Dortmund for the first time (2 goals, 4 assists) – the last Dortmund player to do so was Erling Haaland between November and December 2021. In-form. pic.twitter.com/qPW0qHjXVL

