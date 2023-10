Australija je odustala od kandidature, tako da će se SP 2034. održati u Saudijskoj Arabiji

Australija se neće kandidirati za domaćina Svjetskog nogometnog prvenstva 2034. nakon što su uzeti u obzir “svi faktori”, objavio je u utorak Australski nogometni savez. FIFA je pozvala Aziju i Oceaniju da dostave kandidature za SP, s rokom do 31. listopada. To znači da će domaćin biti jedini drugi azijski kandidat, Saudijska Arabija.

Predsjednik Australskog nogometnog saveza James Johnson prethodno je izrazio interes za kandidaturu za 2034., ali je upravno tijelo reklo da će se usredotočiti na ponude za Azijski kup za žene 2026. godine i Svjetsko klupsko prvenstvo 2029. godine.

The biggest stitch-up in sports history. With Australia out of the way, with no debate, no vote, but plenty of backroom deals, Infantino's Fifa will hand out the 2034 WC to Saudi Arabia today. Shame on the FAs enabling this, France, England & Home Nations very much included. pic.twitter.com/GLGy0hmy1I

— Philippe Auclair (@PhilippeAuclair) October 31, 2023