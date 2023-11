Austrija udarila pečat: ovo je najgora godina u povijesti njemačke reprezentacije

Nijemcima je to bio šesti poraz u aktualnoj kalendarskoj godini i sada službeno možemo reći da im je 2023. najgora godina u povijesti — šest izgubljenih utakmica doživjeli su još jedino u 2018., no tada su odigrali dvije utakmice više pa je prosjek bio nešto manje grozan nego sada.

Također, Austrijancima je ovo bio prvi put od pradavne 1931. da su svladali Njemačku u dvije uzastopne utakmice; Ralf Rangnick definitivno zna što radi, a to je dokazao i plasmanom na Europsko prvenstvo.

Ilkay Gündogan after Germany's 2-0 loss to Austria 🗣

"It can't get any worse right now. That is the only positive thing." pic.twitter.com/PP3cjVPy2T

— Footy Accumulators (@FootyAccums) November 22, 2023