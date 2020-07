Badminton je od danas siromašniji. U mirovinu je otišao Lin Dan, za mnoge najveći svih vremena

U nepotrebnim raspravama o najvećem svih vremena, većina će zaljubljenika u badminton istaknuti da je Lin Dan baš taj. Pozivajući se na ostvareno u karijeri uzet će takvi pokoju minutu sugovornicima ne bi li izrecitirali sve što je 36-godišnji Kinez osvojio, a onda i osvojio još jednom. Pa još jednom…

Dvostruki olimpijski pobjednik, peterostruki svjetski prvak i jedini koji je u karijeri kompletirao Super Grand Slam osvajanjem devet najvažnijih badmintonskih titula, od danas više nije natjecatelj. Superuspješna karijera Super Dana stigla je svojem kraju proglašenjem odlaska u mirovinu uz objašnjenje da mu bol koju osjeća i fizička sprema koju može postići ne dozvoljavaju da bude ono što je nekoć bio.

S obzirom na to da u mirovinu odlazi nekih godinu dana nakon najvećeg rivala, malezijski majstor Lee Chong Wei bio je taj, mnogi će dodati da je stigao kraj jedne veličanstvene badmintonske ere. Ogledali su se 40 puta, nerijetko u mečevima za titulu, a Dan je bio uspješniji u njima u 28 navrata. A ovako je to znalo izgledati:

Lijepe riječi koje ga prate u mirnije dane stižu sa svih strana, a jedne od najljepših uputio je baš čovjek s kojim je igrao najveće utakmice.

We knew this day would arrive,

Heavy moment of our lives;

You pulled down the curtain gracefully,

You were king where we fought so proudly;

Your final wave all four disappear,

Within the hush of silent tear.#lindan pic.twitter.com/gLJdpPTkB9

— Lee Chong Wei (@LeeChongWei) July 4, 2020