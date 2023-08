Bajka je trajala četiri kola: Madison Keys ipak je izbacila rusku senzaciju Andrejevu s Wimbledona

Premda je oduševila teniski svijet dolaskom iz kvalifikacija do osmine finala Wimbledona, mlada 16-godišnja Mirra Andrejeva ipak je nakon četiri kola glavnog turnira završila svoj put. No, pružila je dobar otpor pa je Madison Keys tek preokretom slavila i došla do četvrtfinala.

18. tenisačica svijeta dočekala je senzaciju koja je prošla tri kola kvalifikacija pa tri suparnice u glavnom ždrijebu, uključujući i 11. igračicu svijeta Barboru Krejčíkovu, a u početku se činilo kako nam predstoji novo iznenađenje i nastavak bajke.

Naime, nakon što je Amerikanka otvorila s 2-0, Andrejeva je odmah vratila break pa do kraja seta napravila još dva i od 3-2 za Keys stigla je do 6-3 i osvajanja prvog seta. I ne samo to, krenula je furiozno i u drugi set pa novim breakom osigurala 3-0. Trebalo je samo mlađahnoj nadi da ne izgubi servis do kraja kako bi proslavila veliku pobjedu, ali kod 4-2 ipak je Keys prvo napravila 15-40, a onda i iskoristila drugu break loptu te se vratila u set, a samim time i u meč. Dogurala je Amerikanka do tie-breaka, a tamo je krenula s 3-0 i uzela trinaestu igru sa 7-4 te izjednačila u setovima vrativši se pritom iz ogromne rupe. Kad je već imala takvu psihološku prednost, to je i iskoristila u trećem setu. Krenula je novim breakom i s 3-0, a novog povratka ili preokreta nije bilo pa Keys ulazi u četvrtfinale gdje čeka bolju iz dvoboja Ekaterine Aleksandrove i Arine Sabalenke. Za 27-godišnju Amerikanku ovo je izjednačenje najboljeg rezultata na Wimbledonu. Među osam najboljih bila je i 2015., a najbolji Grand Slam rezultat karijere ostaje joj finale US Opena 2017. Andrejeva je, s druge strane, tek u prvim koracima i čini se da joj ovo nije vrhunac…

