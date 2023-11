Bar će Dalić biti zadovoljan: Budimir je zabio dva gola Gironi, no svejedno je doživio poraz

Pet golova u isto toliko ligaških utakmica.

To je učinak Ante Budimira u malo više od mjesec dana, koliko traje njegova vrlo dobra forma u Osasuninom dresu. Ne čudi, stoga, da ga je izbornik Zlatko Dalić opet pozvao u hrvatsku reprezentaciju, što je ovaj napadač danas i dodatno potvrdio. Naime, u utakmici s Gironom postigao je čak dva pogotka, no to nije bilo dovoljno niti za bod, a kamoli sva tri, jer su gosti iz Katalonije slavili s konačnih 4-2.

Prvi je stigao u 25. minuti, iz daljine je pucao Moi Gómez, a Gironin vratar Paulo Gazzaniga nije uspio do kraja ukrotiti taj njegov pokušaj. Hitri Budimir prvi je bio na odbijenoj lopti te ju pospremio u mrežu za tadašnjih 1-1 na semaforu, jer su gosti već u 16. poveli preko Ivána Martína.

Budimir je potom poentirao u nastavku utakmice, u 55. je odlično procijenio gdje će stići ubačaj Johana Mojice s lijeve strane napada. Glavom je matirao Gazzanigu i došao do svojeg već šestog ligaškog zgoditka, što ga trenutno smješta na diobu četvrtog mjesta na ljestvici strijelaca španjolskog prvenstva. ¡El Sadar a tus pies, Budi!#OsasunaGirona pic.twitter.com/8OCtVHOs1Q — C. A. OSASUNA (@Osasuna) November 4, 2023 Na njegovu žalost, ostalo je Gironi i više nego dovoljno vremena, i za povratak i za preokret. Započelo je to u 71. minuti, rezultat je poravnao Artem Dovbik, za gostujućih 3-2 je zabio njegov sunarodnjak Viktor Cigankov, da bi pobjedu u 90. potvrdio kapetan Aleix García. Budimirova Osasuna tako je ipak ostala na 11. mjestu, dok se Girona vratila na sam vrh poretka, s utakmicom i tri boda više od Real Madrida.

