Barakude se pogostile tunama: Hrvatska dobila Japan za drugo mjesto, slijede Crnogorci

Nije ipak bilo pretjeranih šokova na kraju natjecanja po skupinama za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u vaterpolu. Neugodni domaćin Japan pokazao je svoje snage u borbi za treće mjesto, ali Barakude su bile bolje i mirnije pa s 17-12 slave i osvajaju drugo mjesto na ulasku u osminu finala.

Krenula je Hrvatska jako dobro i brzo povela s 2-0 golovima Josipa Vrlića i Rina Burića, ali do konca prve dionice saznali smo na svojoj koži taj glasoviti atipični japanski vaterpolo s mnogo brzih kontri. Pobjegli su obrani tri puta Japanci i preokrenuli, ali Barakude su se ipak pribrale pa još jednim pogotkom Burića te Zvonimira Butića ipak drže vodstvo na koncu prve četvrtine.

U drugoj četvrtini nastavio se sličan ritam, odnosno igra se ‘gol za gol’. Hrvatska je nastavila dobro igrati u napadu i širiti japansku obranu do Konstantina Harkova koji je zabio dva gola s desnog krila, ali nikako Barakude ne kontroliraju japanski protunapad.

Tako Japanci drže priključak pa na poluvrijeme odlaze opet s minusom od gola razlike, ovaj put sa 7-6 za Hrvatsku.

No, kako su najave i govorile, Japanci su posustali nakon dvije i pol četvrtine. Od 10-9 nakon dvije i pol minute igre u trećoj, Hrvatska je zabila četiri gola u nizu i odjurila na veću prednost. Promašio je Japan nekoliko napada, a to su iskoristili Bukić, Butić, Jerko Marinić Kragić i Franko Lazić za visokih 14-9.

Trećim golom Harkova imaju Barakude visokih 15-9 na ulasku u četvrtu pa je sve do kraje odrađivanje posla. Na koncu na semaforu svijetli 17-12 za hrvatsku pobjedu i osvojeno drugo mjesto u skupini.

Harkov je kod Barakuda dao četiri gola, a tri je dodao Bukić. Po dva su zabili Burić, Butić i Marinić Kragić. Kod Japanaca je prednjačio Seiya Adachi s četiri pogotka.

To znači da će Hrvatska u osmini finala na Crnu Goru, a dobije li to, onda ide na Grčku u četvrtfinalu i to bi bila repriza dvoboja za broncu na zadnbjem SP-u. Japance čeka kudikamo teži posao, Srbi pa možebitno Talijani.