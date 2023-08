Barakude su odradile i utješno razigravanje pa sa SP-a kući odlaze kao devete na svijetu

Dosta jasno i glasno se Ivica Tucak žalio na situaciju u kojoj su hrvatski vaterpolisti morali ostati u Japanu i nakon ispadanja od Crne Gore u osmini finala SP-a. Tucak je govorio da je to psihološki jako teško, ali ipak je valjalo odraditi i utješno razigravanje.

Kolika je utjeha dobiti obje utakmice u tom razigravanju ne znamo, ali Barakude su nakon Kanade svladale i Australiju pa su ove godine i službeno devete na svijetu te napokon mogu doma. To su hrvatski vaterpolisti osigurali pobjedom 17-10.

Hrvatska se i u ovom susretu mučila s obranom, pogotovo u prvom poluvremenu koje je dobila s 8-6 te su se Australci držali. No, sve se prelomilo u trećoj dionici kad su Australci dali dva gola, a Hrvatska je od 10-8 nadalje napravila seriju 4-0 pogonjenu s dva gola Konstantina Harkova.

Do kraja je trebalo samo održati vodstvo pa su to Barakude i napravile te su tako devetim mjestom osigurale da ne dođe do novog najgoreg rezultata na Svjetskim prvenstvima. Naime, na 14 izdanja otkako imamo samostalnu Hrvatsku, reprezentacija je na Mundijalima osvojila sedam medalja, tri puta je još bila četvrta, jednom osma i sad treći put deveta.

Deveti su hrvatski vaterpolisti bili 1998. u Australiji te 2003. u Španjolskoj, nakon čega je krenuo impresivan niz od devet polufinala koji je prekinut ove godine.

Ante Vukičević je s pet golova vodio Barakude u ovom susretu, a četiri je dodao Luka Bukić. Još trojica su dala po dva, dok je kod Australije prednjačio Chaz Poot s tri gola.