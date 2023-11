Barça možda očekuje četvrtu pobjedu u Ligi prvaka, ali nešto se pita Šahtar i Danila Sikana

Šahtar je Barcelonu limitirao na gotovo ništa u prvih 45 minuta. Imali su gosti 60 posto posjeda lopte, ali ostali su na samo dva udarca, oba iz daljine i nijedan u okvir gola. I ne samo to, već je Šahtar i poveo u 40. minuti.

Sjajna dijagonala preko pola terena pronašla je Giorgija Gočoleišvilija, a gruzijski krilni napadač nabacio je loptu na peterac. Tamo se našla nova Šahtarova napadačka zvijezda, 22-godišnji Danilo Sikan.

Shakhtar’s Sikan did the Jude Bellingham celebration vs Barcelona. 😂 pic.twitter.com/wghNW9Ts9a

— TC (@totalcristiano) November 7, 2023