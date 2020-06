Barcelona je upravo potvrdila da je prodala Arthura u Juventus, ali i dovela Miralema Pjanića

Španjolski prvak Barcelona u ponedjeljak je službeno potvrdila transfer 23-godišnjeg brazilskog veznjaka Arthura Mela talijanskom prvaku Juventusu za iznos od 72 milijuna eura. Uvjeti ugovora su takvi da će Arthur na Camp Nouu ostati do kraja aktualne sezone, a potom se zaputiti na novu adresu.

S koje ni u suprotnome smjeru moglo stići i 10 milijuna eura bonusa, a s koje u svakom slučaju stiže pojačanje u liku i djelu Miralema Pjanića.

Četverogodišnji ugovor potpisao je BiH reprezentativac, a Barcelona ga osnažila odštetnom klauzulom u iznosu od 400 milijuna eura. Iznos tog transfera također je objavljen. Pjanić stiže nakon završetka aktualne sezone za 60 milijuna eura, a dodatnih pet će u Juventusovom smjeru u slučaju ostvarenja bonusa ispod kojih je stavio potpis.

