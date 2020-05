Barem ga neće posipati brašnom: ‘ravnatelj’ LeBron organizira virtualni dan mature u SAD-u

Prije odlaska u Disney World, na ceremoniju mature…

LeBron James pokazao je kako misli i na američke maturante. Većina njih vjerojatno neće moći normalno održati vlastitu maturalnu večer niti će svečano primiti svoje svjedodžbe kao sve generacije prije njih zbog pandemije koronavirusa s kojom se SAD i cijeli svijet trenutno hrva, a zvijezda Los Angeles Lakersa odlučila je stvar preuzeti u svoje ruke.

U suradnji s organizacijama XQ Institute i udrugom Entertainment Institute košarkaš će organizirati virtualni događaj Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020 koji će se 16. svibnja simultano prikazivati na većini glavnih američkih TV postaja.

Osim trostrukog NBA prvaka u programu će sudjelovati i dobitnica Nobelove nagrade Malala Yousafzai, nogometašica Megan Rapinoe i glazbenici poput Bad Bunnyja, braće Jonas i Pharrella Williamsa.

Working on something special for you high school class of 2020! 🙏🏾 See you May 16th!! @LJFamFoundation @GradTogether @XQAmerica @EIFoundation #GraduateTogether 🎓 #MoreThanAnAthlete 👑 pic.twitter.com/oKvC2VrqzN

— LeBron James (@KingJames) April 29, 2020