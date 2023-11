Basel je bio prejak: Dinamovi juniori zaustavljeni su u drugoj rundi Lige mladih

Nadali su se u Maksimiru čudu svojih mladića, ali do istog nije došlo. Dinamovi juniori u drugom su kolu Lige mladih odigrali bez pogodaka protiv Basela, a u kombinaciji s 2-0 za Švicarce iz prvog susreta, to znači i da su zaključili svoj europski put.

Dinamo je dosta bolje krenuo u susret i gosti nisu u prvih pola sata stvorili ništa. No, nisu ni Modri naplatili tu dominaciju i stigli do toliko željenog brzog pogotka koji bi otvorio situaciju. U početku sve se svelo na udarce izvana, a najbolju situaciju imao je Zlatan Koščević u 30. minuti.

Krenuo je onda i Basel s dvije izgledne situacije Yannisa Rytera, ali na poluvremenu je bilo 0-0. Pokušavao je Dinamo, redao udarce koji su uglavnom išli ravno u vratara, ali dosta čvrsto branili su se gosti koji su znali da vrijeme radi za njih i da čvrstim nastupom neće tako lako primiti dva gola. I onda im je u 72. minuti posao znatno olakšan.

Koščević je na 18 minuta do kraja zaradio drugi žuti karton i ostavio Modre s igračem manje te je preostalo tek nadati se čudu do kraja. Pokušao je to odmah iskoristiti Axel Kayombo koji je pretrčao Dinamovu obranu pa tukao točno u vratara Doriana Klarina.

Ostalo je tako 0-0 pa Basel s ukupnih 2-0 prolazi u play-off rundu gdje će biti domaćin nekoj od drugoplasiranih momčadi iz grupne faze. Dinamovi juniori tako su u drugom kolu završili svoj europski put, ali preostaje im teška borba u Prvoj NL juniora gdje su prvi s bodom više u odnosu na Hajduk uz utakmicu manje.