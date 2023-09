Bavarske pivovare trljaju ruke: Bayern je u pravoj golijadi slavio nad Manchester Unitedom

Doduše, treba spomenuti i to da je Manchester United neloše krenuo u utakmicu, čak je i u četvrtoj minuti s pravom tražio kazneni udarac. Unutar peterca se našao Facundo Pellistri, a prije nego što će pokušati uputiti udarac na gol, na njega je startao Alphonso Davies. No, kanadski nogometaš pritom je bio i prvi na lopti, pa je sudac Glenn Nyberg samo nastavio s igrom.

Bayern do velike prednosti došao u razmaku od samo četiri minute, prvi od ta dva zgoditka stigao je u 28. minuti. I to podosta neočekivano, jer se činilo kako je udarac Leroya Sanéa lak plijen za golmana Andréa Onanu. Ipak, gostujući čuvar mreže loše je reagirao u tom trenutku, no reakcija Unitedovih braniča nije bila ništa bolja niti kod drugog Bayernovog zgoditka.

Loptu je gotovo 40 metara i bez ikakvog pritiska vodio mladi Jamal Musiala, zatim povratnim dodavanjem pronašao Serge Gnabry, kojem nije bilo teško matirati nemoćnog Onanu. Tako je Manchester United već u petoj uzastopnoj utakmici primio barem dva pogotka, a problemi su se nastavili i u drugom dijelu.

Doduše, nadu je kratko vratio Rasmus Højlund, svojim je prvijencem u novom dresu smanjio na 2-1. Bilo je to 49., a samo četiri minute poslije Bayern se odmah vratio u prednost od dva gola. To čekanje moglo je biti i kraće, da je sudac Nyberg odmah dosudio jedanaesterac, a ne nakon pregleda snimke na VAR-ekranu. S bijele je točke precizan bio Harry Kane, njegov silovit udarac bio je prejak za Onanu.

3+ – Manchester United have conceded 3+ goals in three consecutive games for the first time since December 1978 under Dave Sexton. Messier. https://t.co/9OQ3iAPfxd

— OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2023