Bayer je i u uzvratu u potpunosti nadigrao Rangerse i plasirao se u četvrtfinale Europa lige

Nogometaši Bayer Leverkusena izborili su četvrtfinale Europa lige nakon što su u dvjema utakmicama (3-1 u prvoj, večeras u uzvratnoj 1-0) pokazali više od Glasgow Rangersa, danas eliminiranih iz nastavka natjecanja.

Njemački predstavnik imao je veliku prednost iz utakmice s Ibroxa koju je prenio na BayArenu u uzvratni ogled pa su se Rangersi tek mogli nadati da će nastaviti negativan niz suparnika koji u ovom natjecanju u 11 posljednjih utakmica samo jednom sačuvao mrežu netaknutom. Postojala je, jasno, i loša vijest za njih. Samo jednom u posljednjih 25 utakmica u Europa ligi Bayer je propustio slaviti gol.

Večeras nije.

Nakon potpune Bayerove dominacije u prvom poluvremenu, u kojem škotski tim nije imao niti jedan udarac prema vratima i u kojem je imao tek 30 posto posjeda lopte, kraj nadanja o ostanku u natjecanja definitivno je za Rangerse stigao u 51. minuti nakon što je Moussa Diaby svojim europskim prvijencem poentirao za 1-0.

📸 The moment Moussa Diaby scored his first European goal ⚽️#UEL pic.twitter.com/AC6E1maEPP

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 6, 2020