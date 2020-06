Bayern dobiva i bez Müllera i Lewe: Zirkzee i Goretzka zabili za pobjedu protiv ‘Gladbacha

Znači, ovako. Bayern je danas na Allianz Areni zbog akumuliranih žutih kartona protiv Borussije Mönchengladbach bio bez najboljeg strijelca Roberta Lewandowskog i najboljeg asistenta Thomasa Müllera koji individualno postižu ridikulozne brojke i centralne su figure bavarskih trijumfa, Erling Braut Håland Dortmundu je u posljednjim sekundama donio pobjedu protiv Fortune, a današnjim gostima u Münchenu dobar rezultat u ovoj utakmici bio je glavni zadatak u vatrenoj borbi za plasman u Ligu prvaka. Zbog svih ovih preduvjeta pitali smo se je li moguće očekivati kako će se utrka za naslov, barem do neke mjere, revitalizirati?

So he's found some friends to watch the match with at home 🐶🤣

Pa, nismo došli jako blizu tome.

Gosti su već nakon 10 minuta igre ostali bez Marcusa Thurama koji je morao izaći zbog ozljede, čime su također ostali osakaćeni kada je riječ o napadačkim adutima, pošto Alassane Pléa nije mogao igrati, također zbog suspenzije. Lijepu akciju Bayern je odigrao u 11. minuti, a ona je završila Cuisanceovim volejem nakon Perišićeve asistencije prsima. Izgledalo je efektno, ali je ipak bilo neprecizno u režiji mladog Francuza koji je upao u prvi sastav izostankom glavnih aktera. ‘Gladbachu, odnosno Jonasu Hofmannu je nedugo zatim poništen pogodak nakon zaleđa…

U fenomenalnu je priliku ušao Lucas Hernandez u 22. minuti kada mu je lopta došla u noge nakon Ginterove pogreške prije koje se odigrala još jedna lijepa Bayernova akcija, ali mu je Yann Sommer jednako dobro obranio i tako sačuvao ‘Gladbachovu mrežu. Nekoliko trenutaka kasnije odlična se šansa ukazala Breelu Embolou kada je prvo glavom nakon ubačaja pogodio Manuela Neuera, a zatim nakon odbijanca s dva metra promašio gol. Ipak, odmah potom uslijedio je Bayernov odgovor…

Zapravo, preciznije rečeno, dogodila se Borussijina budalaština. Matthias Ginter i Sommer dodavali su se u vlastitom šesnaestercu, švicarski je vratar uputio nepreciznu loptu prema svom braniču, a Joshua Zirkzee presjekao ju je i poslao u potpuno nečuvanu mrežu u 26. minuti utakmice. Mladi Nizozemac vjerojatno nikada prije nije na jednostavniji način zabio pogodak, ali 11 minuta kasnije svjedočili smo pogrešci na drugoj strani…

Yann Sommer: After today's gaffe to gift Joshua Zirkzee a goal at Bayern Munich, no player has committed more errors leading to an opposition goal than Sommer (4) in the Bundesliga this season

Two of those have come against Bayern Munich this term pic.twitter.com/9OUtDTkCyB

— WhoScored.com (@WhoScored) June 13, 2020