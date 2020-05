Bayern i Eintracht, gospodari kaosa: Bavarci riješili Frankfurt usprkos ubojitom Hintereggeru

Da vidimo, poraz od 3-1 protiv ‘Gladbacha, meč izgubljen rezultatom 4-0 od Leverkusena, domaći kiks od 1-2 protiv Uniona i teško stradanje u Dortmundu od 4-0 sredinom veljače… Kako je Eintracht danas prošao? Hm. Dobro, pokušajmo sve prepričati…

Nijedna domaća momčad u popodnevnom bundesligaškom programu nije uspjela ostvariti pobjedu, a Bayern se večeras protiv Frankfurta pobrinuo da ne ostane tako. I to na poprilično zanimljiv način.

Ivan Perišić pronašao se u početnom sastavu domaćinske momčadi u utakmici koja je startala — a to smo mogli i očekivati — prilično dinamično. Frankfurt je probao visokim presingom suprotstaviti se suparniku, ali prvu izglednu priliku stvorili su Bavarci. Nakon što je Perišić odigrao dojmljivu loptu za Alphonsa Daviesa ona je u 11. minuti odbijena u korner, a Robert Lewandowski potom je pogodio gredu. Bayernov pritisak u tim se trenucima nastavio, a u vrlo se dobroj situaciji pronašao Benjamin Pavard koji je nakon Kimmichova ubačaja u 14. minuti glavom pucao ravno u Kevina Trappa.

Vidjelo se da gosti vise i ostavljaju puno prostora, a Bayern je dominaciju kapitalizirao u 17. minuti nakon što je Leon Goretzka vrlo dobro reagirao na Müllerov ubačaj s lijeve strane i zabio za 1-0. Tako se nastavila bitka za asistencije između Jadona Sancha i 30-godišnjeg Nijemca koji je ubilježio svoje 17. ovosezonsko dodavanje za pogodak (najviše u ligama Petice) nedugo nakon Englezove asistencije Achrafu Hakimiju protiv Wolfsburga. Eintracht u prvoj polovici prvog dijela jednostavno nije mogao doći do daha, Bayernovi ubojiti napadi nizali su se sa svih strana, a njegov vezni red bio je standardno angažiran i razigran.

Bayern Munich had an xG of 1.49 in the opening 20 minutes vs. Eintracht Frankfurt. Absolutely dominant. 💥💥💥 pic.twitter.com/VR4XZWLutC — Statman Dave (@StatmanDave) May 23, 2020

Nakon tog perioda paljbe po Eintrachtovim vratima Bayern je odlučio stati na loptu i pomalo umrtviti igru. Laganim kontroliranjem posjeda lopte diktirao je ritam, a Frankfurt je izgledao poprilično propusno na bokovima. Imali su gosti nekoliko izleta u Bayernov kazneni prostor u prvom poluvremenu, ali nisu uspjeli uputiti udarac u okvir gola — što zbog nepreciznosti, što zbog nekoliko Neuerovih karakterističnih izleta.

Minhenski je klub vrlo lako mogao voditi s otprilike tri gola razlike na poluvremenu s načinom na koji je ulazio u šanse, a na kraju je na predah otišao s njih dva — spretni Müller u 41. minuti dobro je reagirao na Daviesov ubačaj i uspio iskontrolirati loptu te ju, naposljetku, ubaciti u mrežu. Utakmica je već tada, po svemu što smo vidjeli na terenu, bila praktički gotova. Ili?

Bayern Munich 2-0 Eintracht Frankfurt HT: ⚽️ Goretzka

⚽️ Müller In complete control. pic.twitter.com/T5iwra0CaK — Squawka News (@SquawkaNews) May 23, 2020

Čim je počelo drugo poluvrijeme, Kingsley Coman u kaznenom prostoru nabacio je za Lewandowskog koji se naklonio i zakucao loptu u Trappova vrata za 3-0. Taj zgoditak bio je ukupno 41. za poljskog napadača ove sezone i na jako je dobrom putu što se tiče rušenja osobnog napadačkog rekorda — u sezoni 2016./17. postigao je 43 pogotka, a spomenimo još i da je u proteklih pet sezona, uključujući i aktualnu, zabijao preko 40. Teško je išta drugo reći no — stroj.

GOAL! Robert Lewandowski gets his goal ⚽️ Of course he does! 😎 Bayern Munich lead 3-0 👌 pic.twitter.com/tUOnSE0WHD — Goal (@goal) May 23, 2020

Taman kad je takvu dominaciju već bilo neugodno gledati bez obzira na to što rezultat nije bio opća katastrofa, u 52. minuti Martin Hinteregger smanjio je Eintrachtov zaostatak nakon gostujućeg udarca iz kuta. Vjerovali ili ne, austrijskom stoperu to je bio već sedmi ovosezonski zgoditak u Bundesligi i osmi ukupno, čime je najbolji strijelac momčadi.

U tom smo trenu počeli razmišljati o tome da bi Hinteregger mogao dogurati i do dvoznamenkastog broja postignutih pogodaka u preostalim utakmicama, a on se odlučio odmah primaknuti tom cilju — tri minute nakon gola za 3-1 Eintracht je ponovno osvojio korner, Sebastian Rode je ubacio, a Austrijanac je opet bio najviši u skoku. Sve se odigralo pomalo bizarno, ali, što je najvažnije, sada smo imali utakmicu. Uz to, svih osam golova koje je Hinteregger ove sezone postigao u Bundesligi uslijedili su nakon udarca iz kuta, što je rekord.

8 – Martin #Hinteregger has scored 8 #Bundesliga goals following corners this season, setting a new record in the competition. No other defender in Europes Top 5 leagues has scored as many goals as the Austrian. Tower. @eintracht_eng #FCBSGE pic.twitter.com/0qgQc85wGw — OptaFranz (@OptaFranz) May 23, 2020

Cijela se ta situacija odigrala vrlo brzo i činila se bajkovitom, no Eintracht se vrlo brzo vratio u realnost. U 61. minuti Davies se karakteristično sjurio u tuđi šesnaesterac, ali i dodao loptu Gelsonu Fernandesu koji mu je istu, eto, odlučio velikodušno vratiti. Brzonogi Kanađanin iskoristio je taj poklon, prošetao se frankfurtskom obranom kao vikendom po korzu te vratio Bayernu ugodnu prednost. Na semaforu je stajao rezultat od 4-2 i utakmica se pretvorila u nadrealnu kreaciju u režiji bavarskog giganta i rastresenog Eintrachta.

Gosti su potom u 68. minuti ušli u fenomenalnu šansu preko Mijata Gaćinovića kojemu je Neuer jednako fenomenalno obranio. Vratolomijama nije bilo kraja, a mi smo ponovno osjetili onaj prepoznatljiv feeling koji nas obuzima svaki put kada pogledamo neku zabavnu i bogatu nogometnu utakmicu.

Potom, šest minuta kasnije, Hinteregger je postigao i treći pogodak na susretu — doduše, u krivu mrežu. Serge Gnabry, koji je u 64. minuti zamijenio Perišića, poslao je loptu u Müllerovu smjeru, a Frankfurtov branič ju je presjekao, zatim se spetljao i odbio loptu u mrežu od svoje stajne noge za 5-2. Znači li to da je zabio hat-trick, nemamo pojma…

Martin Hinteregger has scored 3 goals at the Allianz Arena today. 2 goals in Bayern Munich’s net &

1 in his own. 🇦🇹 pic.twitter.com/iS4mlmt1F8 — Statman Dave (@StatmanDave) May 23, 2020

Ne brinite, bilo je tu još uzbuđenja — Filip Kostić je, primjerice, u 83. minuti drmnuo stativu. Ipak, 5-2 bilo je dosta.

Bayernu, koji je danas došao do brojke od 80 ligaških pogodaka, slijedi Der Klassiker protiv Dortmunda s četiri boda prednosti na prvom mjestu, a Eintrachtu, ako ovako nastavi primati zgoditke kao neposredno prije i poslije karantene, neka nebesa pomognu…