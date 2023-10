Bayern je u Danskoj bio na rubu kiksa, ali ima mladića koji u prosjeku zabija svakih 49 minuta

Ne događa se često da Bayern sat vremena ne može zabiti gol, a još rjeđe su situacija u kojima gubi, a da je toliki favorit. Ipak, da poraza ne bude pobrinuo se Jamal Musiala koji je u 67. krenuo u dribling, a kada mu se lopta od braniča odbila na nogu na 16 metara, nije razmišljao pa je potegnuo u donji desni kut.

Bio bi i remi kiks za Bayern, ali Thomas Tuchel znao je koga ubaciti s klupe. Mathys Tel ove sezone u devet nastupa ima čak šest pogodaka u svim natjecanjima, a da je samo dvaput krenuo u prvih 11. 18-godišnji Francuz zabija u prosjeku svakih 49 minuta za Bayern, a u Ligi prvaka još je ubojitiji jer nakon što je Manchester Unitedu zabio za četiri minute na terenu, ovdje mu je od ulaska do pogotka trebalo šest.

49 – Mathys Tel has averaged a goal every 49 minutes for Bayern Munich this season; the best ratio of any player across all competitions for a team in Europe's big five leagues (min. 250 minutes played). Diamond. pic.twitter.com/Rrchg9HjKI

— OptaFranz (@OptaFranz) October 3, 2023