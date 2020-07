Bebe Topnici: Nelson je zabio za trijumf nad Liverpoolom i najavio Arsenalovu budućnost

Sadašnjost nije bajna, ali čini se da se navijači u londonskom Islingtonu nemaju čega bojati u budućnosti…

Mikel Arteta pripremao je današnju Arsenalovu utakmicu protiv Liverpoola s jednim okom na subotnje polufinale FA kupa s Manchester Cityjem. Upravo zato je Reiss Nelson dobio priliku od prve minute; priliku koju je zgrabio s obje ruke.

Prvo je u 32. minuti pritisnuo Virgila van Dijka i natjerao ga na pogrešku nakon koje je Alexandre Lacazette izjedačio na 1-1. Zamislite, moćnog Van Dijka, najboljeg stopera Premier lige, natjerati na tako veliku pogrešku.

Dvanaest minuta kasnije, pogriješio je Alisson, a Lacazette je uzvratio uslugu: 2-1, Nelson.

5 – Reiss Nelson is the fifth different player aged 20 or under to score for @Arsenal in the Premier League this season (along with Saka, Nketiah, Martinelli and Willock) – the most of any team in the competition. Future. pic.twitter.com/mk4JeQwOhm

— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2020