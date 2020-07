Bećarski maestro: Domagoj Vida odličnu predstavu protiv Fenerbahçea okrunio je golom

Livin’ la Vida loca…

Beşiktaş je večeras u velikom derbiju protiv Fenerbahçea pobijedio 2-0 i definitivno ugrabio europsko mjesto u pretposljednjem kolu turskog prvenstva, a jedan od glavnih kreatora domaće pobjede bio je Domagoj Vida.

Hrvatski reprezentativac u 63. minuti prvo je izveo vrlo lijep prodor koji je započeo u vlastitoj polovici, potom dodao do Kevina-Princea Boatenga koji je proslijedio na lijevu stranu do Tylera Boyda, a Amerikanac je potom u kaznenom prostoru pronašao utrčalog Vidu koji je pospremio loptu u mrežu i doveo svoju momčad u vodstvo. To mu je bio ukupno četvrti pogodak ove sezone, a konačnih 2-0 postavio je Gökhan Gönül u 70. minuti.

Osim zgoditka, Vida je četiri puta otklonio opasnost, ubilježio jednu oduzetu loptu, osvojio pet od ukupno sedam duela, ostvario točnost dodavanja od 93 posto, kompletirao dva uspješna driblinga, a svih sedam dugih lopti koje je poslao suigračima bile su točne. Usto, u 23. minuti utakmice pretrpio je opasni start zbog kojeg je naposljetku isključen Fenerov Vedat Muriqi.

Već smo o Vidi pisali u kontekstu njegovih dodavačkih sposobnosti, a danas je prezentirao još nekoliko kvaliteta…