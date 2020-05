Bedasto je reći, ali korona je spasila Gimnasiju pa to svi zovu novom Božjom rukom. Diego to ne želi

Predsjednik Argentinskog nogometnog saveza Claudio Tapia objavio je nedavno da je tamošnja nogometna sezona zbog pandemije koronavirusa okončana te da u sljedeće dvije sezone neće biti ispadanja.

Među profiterima takve odluke je Gimnasia la Plata na čijoj klupi sjedi argentinska ikona Diego Maradona. Gimnasia, naime, spada među klubove koji u posljednje tri godine imaju najmanji prosjek osvojenih bodova što je u argentinskom sustavu degradacije osnovni čimbenik za spuštanje u niži nogometni razred.

Neće se, dakle, dogoditi, a mnogi su u toj zemlji tu činjenicu povezali s Maradonom koji ondje uživa status božanstva, a onda sve stavili i u kontekst u kojem je spas Gimnasije nazvan njegovom drugom ʻBožjom rukomʼ. Ona prva, jasno, i danas peče Engleze.

U sustavu koji eliminira prvoligaše, a koji je odgođen za sljedeće dvije sezone, Gimnasia sad ima etiketu dobitnika na lotu, no Maradoni se ne sviđa povezivanje koje traje već danima.

Diego Maradona hopes a second "hand of God" will intervene to end the coronavirus pandemic.

— CNN Football (@CNNFC) April 29, 2020