Ben Foster je s Wrexhamom primio 13 golova u četiri utakmice, pa se odlučio na mirovinu

Najslavniji mali klub na svijetu, velški niželigaš Wrexham koji se natječe u engleskoj nogometnoj piramidi, ovog se ljeta nakon 15 godina vratio u League Two, odnosno četvrti rang natjecanja. Nakon uvodna četiri kola, situacija baš i nije previše bajna za klub u vlasništvu holivudskog dvojca, Roba McElhenneyja i Ryana Reynoldsa.

Wrexham je skupio tek pet od mogućih 12 bodova, što ga trenutno smješta na 15. mjesto ligaškog poretka. No, ono što još i više zabrinjava jest njegova gol-razlika, s 13 postignutih te isto toliko primljenih pogodaka. Pogotovo je nevjerojatna bila subotnja utakmica sa Swindonom, Wrexham je na poluvremenu gubio 4-1, a na kraju stigao čak i do remija, 5-5 je bio konačni rezultat.

Možda je i ta loša situacija u obrani potaknula golmana Bena Fostera da se opet umirovi, nakon što je to već napravio prošle jeseni. Podsjetimo, Wrexhamu se priključio ovog proljeća, no nakon samo pet mjeseci s velškim sastavom došlo je vrijeme za rastanak, objavili su iz kluba, a i sam vratar to je napravio putem videa.

Ben Foster talks brutally about his retirement🧤

pic.twitter.com/mXpGznWNee — 𝙇𝙞𝙖𝙢🇧🇪 (@OfficialVizeh) August 21, 2023

“Brutalna je istina da moje ovosezonske predstave nisu na razini kakvu očekujem od sebe, pa smatram da je ovo pravo vrijeme za igračku mirovinu. Kada sam donosio ovu odluku, razmišljao sam o tome što je najbolje i za mene, ali i za naš klub, koji će sada moći dovesti novo vratarsko rješenje prije nego se završi prijelazni rok. No, Wrexham će zauvijek imati posebno mjesto u mom srcu”, zaključio je Foster.

Inače, u karijeri je skupio 536 nastupa te sedam osvojenih trofeja, a i dalje je rekorder Premier lige s čak 1.248 obrana u karijeri. S Wrexhamom je ovaj 40-godišnjak potpisao jednogodišnji ugovor, no već na samom startu sezone odlučio se za kraj…