Ben Shelton u Tokiju je osvojio svoj prvi, ali sigurno ne i posljednji ATP naslov

CHAMPION!

21yo Ben Shelton wins the first ATP title of his career in Tokyo, beating Aslan Karatsev 7-5, 6-1 in the final.

First of many.

Top 15 debut tomorrow.

What a talent.

Za 30-godišnjeg Rusa, bivšeg polufinalista Australian Opena (2021.) i osvajača srebra u mješovitim parovima u Tokiju 2021, bilo je to peto ATP finale. Ostao je na naslovima iz Dubaija i Moskve (oba 2021.) i lani iz Sydneya.

“Puno mi znači ovaj naslov, ali ne samo meni već i cijelom mom timu. Naporno smo radili i sada sam nagrađen. Veliki šampioni ne ulaze samo u finala već i osvajaju titule. Ne kažem da sam još na tom nivou, ali tome stremim”, kazao je Shelton nakon finala.