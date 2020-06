Benficin očaj: remi s Portimonenseom izjednačio njen najgori ligaški niz u posljednjih 12 godina

Uvijek može gore…

Priznajemo, trenutna tviterska sprdanja oko utrke za portugalski naslov pomalo su nam simpatična, a Benficini navijači vjerojatno imaju sam niz razloga za mahnito udaranje prstima po tipkovnici u znaku izražavanja frustracije zbog rezultata njihova tima.

Uredno je sve izgledalo za lisabonski klub nakon prvog poluvremena. Fino vodstvo od 2-0 Pizzijevim i Almeidinim pogocima, samo jedan Portimonenseov udarac prema golu, još dvije kreirane velike prilike… Nakon samo jednog slavlja u proteklih sedam kola i tri uzastopna remija unutar niza koji se rasteže u predkarantensko razdoblje, izgledalo je kako će stvari krenuti na bolje.

Ipak, zahvaljujući Denerovu smanjivanju zaostatka u 66. i Tavaresovoj bombi u 76. minuti, drugoplasirana momčad Primeire nastavila je svoju mlaku formu protiv 17. ligaške ekipe i ušla u najgori prvenstveni niz u posljednjih 12 godina s četiri uzastopne utakmice bez pobjede.

4 – SL Benfica have now gone four games without a victory in the Primeira Liga (D4), their longest winless run in the competition since March 2008 (also four games). Drought.#LigaNOS #PSCSLB pic.twitter.com/RfNOVouldb

— OptaJoao (@OptaJoao) June 10, 2020