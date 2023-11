Benvenuto, Dollarumma: Milanovi navijači bacali su lažne novčanice po svom nekadašnjem heroju

No, ovog utorka po prvi je put u klupskom dresu stigao braniti protiv Milana na San Siro od svog odlaska, a navijači su mu spremili nešto posebno. Tiskane su, naime, lažne novčanice s Donnarumminim likom koje su onda bacane na travnjak i po PSG-ovom vrataru.

AC Milan fans throw fake money at Gianluigi Donnarumma in protest at him moving for the money 💰💸

'Dolla-rumma' 🤑 pic.twitter.com/SPwN4EDqVb

