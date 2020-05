Berlinski derbi u znaku Vedatora: Hertha je riješila Union u nastavku, a dominirao je Ibišević

Eh, nedostajao nam je i taj petak navečer…

Berlinski derbi, ogled 11. i 12. momčadi na bundesligaškoj ljestvici ponudio nam je jednosmjernu utakmicu. Nakon uvjerljive pobjede protiv Hoffenheima od 3-0 u prošlotjednom povratničkom kolu Bruno Labbadia nadao se još jednoj raspoloženoj predstavi svoje momčadi, a Union Berlin dobio je nešto primjerenijeg protivnika nakon što je izgubio od Bayerna minimalnim rezultatom na domaćem terenu u nedjelju — barem se to tako činilo do početka drugog poluvremena.

Prije početka utakmice održana je minuta šutnje na praznom stadionu u čast žrtvama koronavirusa i onima koji stavljaju svoje zdravlje i živote na kocku kako bi suzbili zarazu, a eto kako se meč čuo u neposrednoj blizini Olympiastadiona…

How quiet is it outside Hertha Berlin's Olympiastadion?

You could literally hear the referee blowing the whistle to start the #BerlinDerby.

📹 @rbb24 #BSCFCU pic.twitter.com/qCJpwZtMpN

— DW Sports (@dw_sports) May 22, 2020