Besplatna vožnja s Warriorsima: Matt Barnes nije prihvatio NBA prsten 2017. godine

Legendarni Matt Barnes gotovo da nije niti formalno NBA prvak. I to samo zbog toga što je tako sam odlučio.

Barnes je, naime, zajedno s Tracyjem McGradyjem i Stephenom Jacksonom gostovao u posljednjoj epizodi “All The Smoke” podcasta u produkciji SHOWTIMEA, a jedna od tema razgovora ticala se i zasluga u osvajanju naslova.

Načeo ju je McGrady opaskom da ne bi prihvatio prsten 2013. godine kada je kao član San Antonio Spursa finale protiv Miami Heata promatrao s klupe. Spursi su, podsjetimo, McGradyja potpisala kao slobodnog igrača prije početka doigravanje, ali uloga koju je u toj priči odigrao nije bila niti epizodna. Podsjetimo, također, i da su Spursi tu seriju izgubili u sedam utakmica, nakon čuvene trice Raya Allena u posljednjim sekundama regularnog dijela šeste utakmice…

Međutim, za razliku od McGradyja, Barnesov slučaj nije bio hipotetski. U ožujku 2017. godine Golden State Warriorsi potpisali su Barnesa nakon što je Kevin Durant istegnuo ligamente koljena. I kasnije postali prvaci. Barnes se, blago rečeno, nije naigrao.

Matt Barnes Refused To Accept A Championship Ring With The Warriors Because He Felt Like He Had A Free Ride To A Title https://t.co/0o8bMHUP0i

— Bobby Reagan (@BarstoolReags) May 24, 2020