Bijeg u Milano: Alexis Sánchez i službeno je otišao iz Manchester Uniteda u Inter

Kada je Alexis Sánchez u siječnju 2018. godine Arsenal zamijenio Manchester Unitedom transfer se činio gigantskim: veličanstvenog predstavljanja novog ‘pijanista’ Crvenih vragova ljubitelji engleskog nogometa još se uvijek dobro sjećaju, ali stvari ni po čemu nisu završile sretno.

Alexis Sanchez's Man Utd career worked out as around £28,800 per touch of the ball. — Duncan Alexander (@oilysailor) August 6, 2020

Alexis je u Unitedu prošao kroz regresiju i potpuno pao u drugi plan dolaskom Olea Gunnara Solskjæra na Old Trafford, a njegova epizoda u crvenom dijelu Manchestera naposljetku se umije svesti na 45 nastupa u svim natjecanjima i samo pet pogodaka. Antonio Conte u Interu ga je, s druge strane, vidio kao dobrodošlu popunu na krilnoj poziciji: krajem prošlog kolovoza dogovorena je njegova posudba, a Čileanac je ove sezone u dresu Nerazzurra nastupio 30 puta i zabio četiri gola uz vrlo dobrih 10 asistencija.

An update on Alexis Sanchez…#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 6, 2020

Daleko je to od one forme koju je El Niño Maravilla nekoć imao u Topnicima (spomenimo samo sezonu 2016./17. gdje je utrpao 30 pogodaka), ali čini se da je zadovoljio Interove potrebe s obzirom na minutažu. Manchester United danas je potvrdio njegovo trajno preseljenje u Milano i zahvalio mu se na doprinosu koji je dao klubu, iako se on u vidu zgoditaka može nabrojati na prste jedne ruke. Ugovor je potpisan do 2023. godine…

Sada bi se protiv bivšeg kluba Alexis mogao, teoretski, ogledati i u aktualnoj sezoni Europske lige: uvjet je da i United i Inter prođu u finale…