Bijeli dizelaš: Hajduk još ove sezone nije dao ni primio gol u prvom poluvremenu na Poljudu

Veliki uzdah olakšanja vjerojatno se čuo nakon zadnjeg sučevog zvižduka na Poljudu nakon što je Hajduk svladao Rudeš i skočio na diobu vrha tablice. No, iako su svi svjesni da je to još daleko od onoga što bi Hajduk trebao biti, ipak bi Mislavu Karoglanu trebalo biti lakše raditi.

Jer Bijeli su opet muku mučili s postizanjem pogodaka i stvaranjem šansi, a razlog se sigurno može naći u izostanku Marka Livaje bez kojeg su Splićani slavili po prvi put u HNL-u otkako je ‘desetka’ na zimu 2021. odjenula bijeli dres, tada s brojem 11.

Od tada do subote Livaja je propustio devet natjecateljskih susreta, a do utakmice s Rudešom Hajduk je u tim susretima svladao samo Tehničar iz Cvetkovca u Kupu. Ako gledamo one susrete jačeg natjecateljskog karaktera, one u HNL-u i Europi, Hajduk bez Livaje do Rudeša nije imao pobjedu.

Prva poluvremena ove sezone na Poljudu: Hajduk – Rijeka 0:0

Hajduk – PAOK 0:0

Hajduk – Slaven Belupo 0:0

Hajduk – Istra 0:0

Hajduk – Lokomotiva 0:0

Hajduk – Dinamo 0:0

Hajduk – Osijek 0:0

Hajduk – Rudeš 0:0 — Mile iz Krajine (@MileizKrajine) November 4, 2023 Točnije, maknemo li Tehničar sa strane, do subote su Bijeli bez Livaje bilježili omjer 0-2-5: upisana su dva poraza od Dinama, po jedan od Tobola, Rijeke i Šibenika uz remije s Lokomotivom i Slaven Belupom. Tu jednu psihološku barijeru Dalmatinci su nekako probili, a sada slijedi ona druga: Hajduk jednostavno teško zabija pogotke na Poljudu, a u prvom poluvremenu ih ne zabija nikako. Frapantno zvuči podatak da Bijeli na domaćem terenu još ove sezone nisu dali gol u prvih 45 minuta. Rijeka, PAOK, Slaven, Istra 1961, Lokomotiva, Dinamo, Osijek i Rudeš su gostovali na Poljudu ove sezone i svi su nakon prvih 45 minuta ostali čiste mreže. Ipak, svi nabrojani su ostali i bez pogodaka jer svako prvo poluvrijeme u Splitu ove sezone završilo je 0-0. No, od nabrojanih su na kraju tek Istra i Osijek uzeli pobjedu, a PAOK jedini pokupio remi pa izgleda da Bijelima treba malo dok se zagriju, ali su ipak doma poprilično sigurni. I sveukupno Hajduk ima velik problem napada u prvim poluvremenima. Tek protiv Varaždina u gostima, dva komada Rudešu u Zagrebu, u Kupu protiv Omladinca i kod Slavena u Koprivnici je Hajduk zabijao prije sučevog zvižduka za pauzu, a u HNL-u ima tek četiri gola u prvih 45 minuta. U omjeru to znači da su Bijeli u drugih 45 minuta u ligi ove sezone zabili 11 golova naspram tek četiri u otvaranju pa Karoglan zna na čemu mora raditi: Hajduk bi suparničke mreže trebao otključavati ranije i dulje igrati s vodstvom ako želi u utrku za titulu…

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se