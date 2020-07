Bik, orao, zmaj i div: islandska reprezentacija ima novi grb, a njegova priča je standardno dojmljiva

Ne, video ispod nije trailer za novu sezonu Vikinga, a bogme nije ni logo nekog opskurnog metal benda koji se redovito nalazi na playlistama vašeg dugokosog bratića iz trećeg koljena. Radi se o novom vizualnom identitetu islandske nogometne reprezentacije.

Dakle, Island nam je već dao nevjerojatno efektno navijanje koje je osvojilo svijet, srčanost i borbenost koja se slobodno može uspoređivati s ratničkim genima njihovih predaka, nacionalna povijest kao da mu potječe iz nekog fantasy romana… Svi preduvjeti za interesantan grb već su se bili posložili, a KSÍ je samo posložio kockice na prava mjesta.

Our new national team crest. pic.twitter.com/6Bk17WeO5u

Kako bismo vam bolje objasnili što isti predstavlja, provest ćemo vas kroz malu ikonografsku analizu. Naime, dizajnerski tim koji stoji iza novog reprezentativnog logotipa odlučio se poslužiti nacionalnim grbom koji na sebi kao četiri ključna motiva sadrži prikaze bika, orla, zmaja i diva. Četiri navedena lika zapravo služe kao duhovi zaštitnici države, a, prema narodnoj predaji, predstavljaju nadnaravna bića koja su štitila otok u vrijeme kada su ga naseljavali prvi doseljenici. Novi logotip tako spaja mitske čuvare Islanda koji simboliziraju solidarnost i svojim borbenim duhom ‘brane’ domaći stadion, a navedeni će se grb pronaći na novom dresu reprezentacije koji izrađuje Puma…

OFFICIAL: @footballiceland have revealed the new national team crest. 🇮🇸 pic.twitter.com/4bhiikAJ92

— Squawka News (@SquawkaNews) July 1, 2020