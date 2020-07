Bilićevo ljubavno pismo Championshipu: “Kakva liga! Nisam znao da će biti ovako zahtjevno!

Leeds je odmaglio u daljinu, a dvoboj između West Bromwich Albiona i Brentforda sveo se na natjecanje u tome tko će više sam sebi zagorčati život.

I jedan i drugi klub imao je prilike iskoristiti tuđe kikseve, niti jedan nije došao do pobjede u svoja posljednja dva kola u Championshipu.

Na kraju su više živaca imali nogometaši koje vodi Slaven Bilić. Nakon 2-2 s Queens Park Rangersima, vodi ih u Premier ligu, nakon duge, iscrpljujuće sezone.

“Jako sam ponosan na našu današnju igru, naravno najbitnija stvar je to što smo izborili ulazak u Premier ligu. Kakva sezona! Kakva liga! Uvijek sam govorio da bih volio trenirati u Championshipu jer znam da je poseban, ali nisam mogao niti zamisliti koliko će teško biti!”

“Uživao sam, možda ne baš svaku minutu, ali nisam znao da će biti ovako iscrpljujuće, ovako zahtjevno!”

Slaven Bilic responds to earning promotion to the Premier League with West Brom – and reveals how he kept up to date with other results on a crazy final day!

More: https://t.co/D8m7kxzFiQ pic.twitter.com/yWHQ6r7T1H

— Sky Sports Football (@SkyFootball) July 22, 2020