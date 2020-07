Biliću za vratom: Brentford je došao do sedme pobjede zaredom na krilima sjajnog Benrahme

Brentford je baš zapeo ući u Premier ligu, a to dokazuje na poprilično impozantan način.

Klub iz londonskog predgrađa danas je protiv Derby Countyja ostvario sedmu uzastopnu pobjedu u Championshipu i tako nastavio niz koji je započeo još prije korona-pauze, a Pčele su u tom periodu zabile ukupno 20 pogodaka i primile tek dva. West Bromwich s utakmicom manje bježi dva boda, Leeds tri, a do kraja natjecanja preostala su još tri kola i sasvim nas sigurno očekuje još jedna, tradicionalno luđačka završnica druge engleske lige.

Izgubio je danas Derby na domaćem terenu 3-1, a utakmicu je u drugom poluvremenu preokrenuo Saïd Benrahma koji ove sezone ostvaruje odlične brojke. Prvo je pri izjednačenom rezultatu sretno i spretno poentirao za 2-1 nakon što je na njegov udarac iz 49. minute nespretno reagirao Ben Hamer, a u 64. minuti izvrsno se izvukao na rub šesnaesterca i potom uputio precizan šut koji je odletio u domaće rašlje…

In-form Said Benrahma scored two second-half goals as he inspired automatic promotion-chasing Brentford to a 3-1 victory over Derby at Pride Park ✍️

