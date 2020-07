Bilo kuda, Toby svuda: Alderweireld je prvi igrač Spursa koji je Arsenalu zabio na oba stadiona

Ruku na srce, Topnici su bili bolji. U najmanju ruku, bili su bolji u drugom poluvremenu, ali stari gremlini ponovo su pokazali svoje lice…

Tottenham je pobijedio Arsenal s 2-1, nakon što je većinu susreta bio u potpuno podređenom položaju. Ali Arsenalova obrana još jednom je poklonila pobjedu suparnicima; David Luiz i Sead Kolašinac poklonili su Sonu Heung-Minu gol za izjednačenje u 19. minuti, nakon sjajnog projektila Alexa Lacazettea.

Toby Alderweireld is the first Tottenham player to score against Arsenal at both White Hart Lane and Tottenham Hotspur Stadium.

Into the record books. 📕 pic.twitter.com/mFx02gwxgF

— Squawka Football (@Squawka) July 12, 2020