Binotto priznaje da Ferrari mora promijeniti cijeli aerodinamični koncept, ali “otkazi nisu rješenje”

Peto mjesto u prvenstvu konstruktora nakon tri utrke jednostavno nije dovoljno za momčad poput Ferrarija…

Svjestan je toga itekako i šef momčadi, tihi i smireni Mattia Binotto, pred kojim je divovski zadatak ne samo hvatanja Mercedesa nego povratka među tri najbolje momčadi na gridu.

Ferrarijev bolid za 2020., SF1000, propali je projekt, priznaje Binotto.

Dizajniran kao vrlo konzervativna evolucija lanjskog SF19, novi bolid nastavio je aerodinamični low-rake koncept (podignuta podnica na stražnjem kraju zbog boljeg mehaničkog gripa), po uzoru na Red Bull, ali Ferrarijev kastrirani turbomotor (nakon nagodbe s FIA-om) znači da je Scuderia izgubila brzinu na ravnicama, oko čega se bazirao čitav koncept.

“After three races, it’s clear that we are in worse shape than we expected" – Mattia Binotto#F1 https://t.co/jz4O2PYQis

— Formula 1 (@F1) July 21, 2020