Bišćan: ‘Bilo je bitno da budemo dobri, gubili smo bodove koje nismo planirali izgubiti’

Dinamo je sinoć došao do uvjerljive pobjede u Puli nad Istrom (3-0) i tako nastavio dobro odgovarati na izgubljeni derbi u prvom kolu. Igor Bišćan svakako je bio zadovoljan prikazanim predstavama svojih igrača, a to je dao do znanja i u izjavama poslije utakmice.

“Bitna utakmica, u ritmu u kojem jesmo”, kazao je pred kamerama Max Sporta. “Bilo je bitno da budemo dobri i izborimo tri boda jer smo u prvom kolu izgubili bodove koje nismo planirali izgubiti. Bilo je bitno staviti stvari pod kontrolu kad je domaće natjecanje u pitanju i nismo to mogli bolje napraviti. Puno dobrih stvari dobili smo ovom utakmicom, bili smo efikasni, ozbiljni i sve čestitke mojim igračima.”

Dinamova pojačanja danas su prvi put zaigrala od prve minute. Takuro Kaneko, Bogdan Mihajličenko, Maxime Bernauer… Kako je Bišćan vidio njihove nastupe? “Jako sam zadovoljan, Taku je prvi put, nakon par treninga, puta i svih promjena vremenskih zona zaigrao i odigrao je stvarno pristojno ili, rekao bih, dojmljivu utakmicu”, naglasio je Dinamov stručnjak. “Bio je opasan i pokazao da ćemo moći na njega ozbiljno računati u budućnosti. Isto tako i Bogdan koji je, vidi se, miran, stabilan i čvrst igrač. Donio nam je puno toga dobrog. Odigrao je jednu vrlo ozbiljnu utakmicu. Emreli je nakon dugo vremena počeo i pokazao da ima kvalitete biti vrlo koristan momčadi. Maxime, da ga ne zaboravim, kao i drugi. Kad je ekipa na nivou svakome je jednostavnije igrati i pokazati najbolje od sebe. Ponavljam, jako sam zadovoljan načinom na koji smo igrali i rezultatom. U nizu kojem jesmo svaka neka psihološka stvar nam puno znači i tako idemo dalje.” Slijedi uzvrat s Astanom u drugom pretkolu Lige prvaka. Modri putuju u daleki Kazahstan s ogromnom prednosti (4-0), a onda slijedi Gorica kod kuće. “Nema druge, moramo biti maksimalno ozbiljni, neće biti jednostavno proći sve vremenske zone, sad nakon gostovanja, putovanja, svega onoga što nosi odlazak tamo, ona umjetna trava… Moramo biti maksimalno ozbiljni jer je komplicirano”, upozorio je Bišćan. “Prednost je dobra, ali ne smijemo si zakomplicirati život, trebamo se vratiti kompletni, onakvi kakvi ćemo otići tamo. Gorica? Igramo kod kuće, bodovi su bitni bez obzira na to što ih je još puno u igri, očekujemo dobru predstavu i vjerujem u svoju momčad. Idemo osvojiti nova tri boda.”

