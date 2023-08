Bišćan najavio AEK: ‘Ovo je najteža utakmica koju sam ikad pripremao. Moramo izvući pouku’

Nakon tragičnog navijačkog obračuna koji je još uvijek glavna tema u javnosti, Dinamo i AEK napokon će odigrati dvomeč trećeg pretkola Lige prvaka. Prva utakmica sutra je na rasporedu na Maksimiru, a uzvrat je u subotu u Ateni.

Dinamov trener Igor Bišćan najavio je taj susret.

“Prije nego što krenemo na nogomet, želio bih izraziti sućut obitelji nastradale osobe”, istaknuo je na konferenciji za medije. “Isto tako, želio bih izraziti suosjećanje svima koji su u ovoj tragediji doživjeli negativne posljedice po sebe i bližnje. AEK je ozbiljna i iskusna momčad koja je puna internacionalaca, igrača iz ozbiljnih reprezentacija. Stabilni su, čvrsti i tvrdi, nije slučajnost da su osvojili dvostruku krunu u Grčkoj.”

Naravno, Bišćan se nikada ranije nije susreo s ovakvom situacijom.

“Da, ovo je najteža utakmica koju sam ikad pripremao”, složio se. “Ovo se događa jednom u puno vremena, nadam se da se ovakva priprema utakmice više nikada neće dogoditi. Situacija je složena i drugačija, ali po tom pitanju ne možemo ništa napraviti, već se spremiti najbolje što možemo i hvatati najbolji rezultat.”

Kako su nemili događaji mentalno utjecali na igrače?

“Naravno da smo pokušali što više izolirati dečke od teme”, otkrio je Bišćan. “Ne možemo puno napraviti oko toga i ne možemo dopustiti da nam to oduzima koncentraciju. Nadam se da se dečki nisu previše opterećivali time, nismo puno ulazili u te stvari, mislim da nema potrebe za tim.”

Je li zadovoljan pripremom utakmice i dosadašnjom igrom?

“Radimo slično kao što smo uvijek radili, pokušavamo razvijati našu igru”, kazao je maksimirski strateg. “Mislim da smo u svim utakmicama u dosadašnjem dijelu prvenstva ostali vjerni tome. Nekad zabiješ, nekad ne. Generalno, osim prvog poluvremena s Goricom, ne mogu naći puno nezadovoljstva, da nisam zadovoljan načinom i pristupom. Naravno, moramo pobijediti Goricu, ali to se dogodi. Osim tih 45 minuta, mogu biti zadovoljan viđenim.”

Zdravlje igrača?

“Vidjet ćemo danas, imali smo sitnih problema, Baturina je imao temperaturu prekjučer”, obznanio je Bišćan. “Hoće li se smiriti do sutra, vidjet ćemo. Imamo sitnih problema s određenim igračima, ali ne bih o imenima. Vidjet ćemo danas. Mali problemi će postojati, ali ništa takvo da bismo već sad znali da ne možemo računati na njih. Tako da, mislim da će sve biti OK.”

Kako će ovi događaji utjecati na igrače i njihove predstave?

“Teško je to procijeniti jer svaka osoba je priča za sebe i kako on to doživljava. Jako teško je odvagnuti kako će se to reflektirati na utakmicu. Moramo se koncentrirati na teren. Jako ozbiljna momčad je ispred nas, ali sam siguran da ni oni nisu bili presretni sa ždrijebom. Sutra ćemo vidjeti kakav je odnos snaga pa ćemo biti spremni za uzvrat. Tragedija je velika, možemo samo misliti kako bismo mi doživjeli da se tako nešto dogodi kod nas. Sigurno će utjecati na zbivanja na terenu, ali moramo izvući pouku i napraviti sve da se takve stvari više nikad ne događaju.”

Naravno, još se uvijek priča o izlaznim transferima Dinamovih zvijezda. Računa li Bišćan na njih?

“Računa se na njih, sigurno da se ta tema intenzivno dešava već neki vremenski period. Kako se prijelazni rok bliži kraju, tako je to sve aktualnije. Vidjet ćemo. Računam na njih, oni su nositelji naše igre i sigurno su bitni za ono što se događa na terenu. Ako do toga dođe, morat ćemo raditi bez njih i vidjeti koliko smo spremni.”

I na kraju, Bišćan je dao kratku poruku navijačima:

“Trebamo svi skupa izvući pouke, ponašati se tako da se te stvari više ne događaju”, istaknuo je.