Bišćan nakon poraza: ‘Brine što nam ozbiljno pada kvaliteta kada moramo raditi izmjene’

Krenulo je sjajno i nabrijano, stiglo je i vodstvo, a onda hladan tuš. Dinamo je protiv AEK-a u dva poluvremena pokazao dva poptuno suprotna lica i na kraju mora u Atenu ići s jako neugodnim minusom od 2-1.

Sve se zna, gostovanje će biti pakleno i jako neugodno, a Igor Bišćan mora dosta mozgati prije te utakmice. No, prvo komentar na ovo viđeno:

“Previše smo griješili u drugom dijelu”, rekao je za TV kamere. “Forsirali smo previše kratkih dodavanja na svojoj polovici, no OK, tako pokušavamo igrati i to nije problem. Pogubili smo se nakon gola, izgubili smo ritam i nismo se vratili u utakmicu. Imali smo dosta šansi i u drugom dijelu, ali nije to bilo na razini prvog u kojem smo bili jako dobri. No, trebalo je na tom nivou odigrati i drugo”, rekao je, pa dao pokoji razlog pada:

“Ono što brine je kad radimo izmjene, ako izađu neki poput Ivanušeca i Bulata, onda nam ozbiljno pada kvaliteta i mučimo se do kraja. Ivanušec je osjetio probleme i umor, a Marko nije trenirao dva tjedna i bilo je bitno da ga ne izgubimo zbog premorenosti jer dao je sve od sebe”, rekao je, pa dodao: “Zaista sam zadovoljan s prvim poluvremenom, igrali smo kombinatorno i imali tu šansu za 2-0. No, nogomet se igra 90 minuta i iskusni igrači AEK-a su dočekali svoju priliku. Mogli smo primiti i još koji gol u nadoknadi kad smo bili pogubljeni i loše branili te prekide. Dobra ekipa, a AEK je takva, će to kazniti.” Na kraju je i Dominik Livaković bio igrač utakmice jer u nadoknadi je poraz mogao biti i teži. “Livi je fenomenalno branio, to je kvaliteta. Sigurno nam puno znači. No, moraš imati balans i širinu da bi računao da možeš držati kvalitetu igre protiv ekipe kao što je AEK.” Slijedi jako težak uzvrat u Ateni, Modre čeka grotlo navijača koji su nabrijani nakon svega što se događalo. “Jasno je da će tamo biti vatreno i jako teško. To je stadion koji je domaćinski. Idemo se boriti, bit će rat i neprijateljsko okruženje, ali nema nam druge. Može se to iskoristiti za motivaciju, vidjeli smo da smo u najmanju ruku tu negdje kad smo na svom nivou. No, bit će to drukčija utakmica, nije nam trebao taj drugi gol. Sada imaju mogućnost da ne riskiraju ništa, a mi ćemo morati u jednom trenutku utakmice. Nisu dugo izgubili kod kuće, ali idemo pokušati napraviti podvig”, završio je.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se