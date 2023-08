Bišćan o Hajduku: ‘Nećemo se posebno pripremati na povratak njihova najboljeg igrača’

Dinamo je danas predstavio nove dresove, ali i najavio prvo kolo HNL-a. Nakon Superkupa čeka nas još jedan derbi na Maksimiru, a njega je najavio trener Igor Bišćan.

“Novi derbi, novo prvenstvo”, započeo je zagrebački strateg. “S onim prošlim smo krenuli u ovu sezonu, sigurno da nije normalno da se igraju dva derbija u ovako kratkom vremenu, dobro je što smo pobijedili i osvojili prvi trofej, da smo u dobrom ozračju proveli nekoliko dana. Vjerujem da ćemo biti bolji nego u prošloj utakmici, s njom smo dodatno poradili na našoj formi, pripremili se za sutra. Bit ćemo spremni da pobijedimo još jednom.”

Koliko bi značile dvije uzastopne pobjede protiv Hajduka, najvećeg rivala?

“Značilo bi dosta, više od tri boda sigurno”, odgovorio je Bišćan. “Tri boda su jako bitna s obzirom na to što nas čeka u narednih mjesec i pol dana gdje ćemo morati puno rotirati. Svjesni smo da su ti bodovi dosta dragocjeni, dvije pobjede zaredom protiv Hajduka bi poremetile planove našem najvećem rivalu i utjecalo na stanje pred nastavak prvenstva. I ste strane bismo napravili dobru stvar.”

Kakav Hajduk očekuje?

“Očekujem da budu podjednako kvalitetni kao što su bili i za prvu utakmicu”, misli Dinamov trener. “S povratkom najboljeg igrača mogli bi biti još i bolji. Jedno je što mi priželjkujemo, drugo se na kraju desi na terenu. Opet ćemo biti koncentrirani sami na sebe, nećemo se posebno pripremati na povratak njihova najboljeg igrača. Mislim da je utakmica prije par dana poslužila da još više saznamo najbitnije o jedni drugima. Idemo biti još bolji i pobijediti.”

Dosta se govori o odlascima najvećih zvijezda u momčadi. Dominik Livaković navodno pakira kofere za Tursku, spominju se odlasci Josipa Šutala, Luke Ivanušeca… Kako se nositi s takvom situacijom?

“Sigurno je specifična situacija s igračima”, složio se Bišćan. “Ja moram reći da na njihovom ponašanju i pristupu, radu, nisam primijetio da utječe na njih. Pohvalio sam ih u tom smislu i koristim ovu priliku da to napravim opet. Stvarno nije jednostavno, sigurno da misli odlutaju, a i što se događa, nisu to prazne priče, može poremetiti koncentraciju malom Josipu, pa i Luki koji su još relativno mladi. Mislim da se i na utakmici vidjelo da je motiv tu, želja tu, da žele pokazati najbolje od sebe. To je jedna od osnovnih odlika vrhunskih sportaša.”

Ima li Dinamo neki plan B u slučaju da mu svi ti aduti odu?

“Ne postoji plan B, ne možeš se spremiti na odlazak igrača koji je tako bitan. Nećemo sredstva za njih moći trošiti na igrače koji toliko vrijede, a i da je to slučaj bilo bi gotovo nemoguće dobiti igrača koji će se tako brzo prilagoditi. Plan B je da budemo spremni reagirati, a onda, ako ništa drugo, da kvalitetom igrača koji ćemo dovesti igra ne bude patila.”

Dinamo je saznao s kime će igrati u drugom pretkolu Lige prvaka — bit će to stari znanac Astana…

“Bit će riječ-dvije, ovdje smo radi Hajduka. Čvrst i posložen suparnik, sigurno smo kvalitetnija momčad, to moramo pokazati na terenu. Put, umjetna trava i vremenska razlika sigurno će malo otežati situaciju. Čekaju nas poslije toga i utakmice u prvenstvu. Bit će teško i zahtjevno, ali vjerujem da ćemo to proći.”