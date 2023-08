Bišćan smatra da stvari ne treba gledati zločesto: ‘Dinamo je uvijek jedan poraz od mini krize’

Dinamo je prošlog petka doživio neugodan poraz protiv najvećeg rivala Hajduka na Maksimiru. Modri su vodili 1-0 i promašili penal za udvostručenje prednosti, a na kraju su izgubili nakon preokreta Bijelih. Pobjednički pogodak zabio je Rokas Pukštas duboko u sudačkoj nadoknadi, a takav poraz često je razlog za instantno paljenje alarma u plavom brlogu.

No, nema puno vremena za zdvajanje. Dinamu već sutra slijedi prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka protiv Astane, a trener Igor Bišćan najavio je taj susret.

“Prva utakmica i ozbiljan suparnik. Neće biti jednostavno, uostalom, kao niti jedna utakmica u Europi”, rekao je Dinamov trener. “Vjerujemo u sebe, mislimo da smo bolja momčad i očekujemo prolaz.”

Je li bila potrebna motivacija s obzirom na poraz od Hajduka i kakvo je zdravstveno stanje?

“Svi su zdravi, manje više svi su OK, Dino Perić još uvijek osjeća zatezanje, ali to bi trebalo biti u redu”, otkrio je. “Što se tiče atmosfere u momčadi, nikada nije ugodno izgubiti utakmicu na šokantan način, sigurno je trebalo dan-dva da se malo razbude glave, ali dečki su dobro, atmosfera je dobra i pozitivni smo. Nije to bio jedan od onih poraza koji te brinu po pitanju igre, već se desilo nešto što se rijetko dešava. Bilo je par izoliranih slučaja koji su utjecali na rezultat, ali nećemo se sada opterećivati onime što je bilo. Svjesni smo da igramo kod kuće, da je dobra prilika koju moramo tražiti što pozitivniji rezultat, tako ćemo se spremati, izaći i vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu.”

Svakoga dana dolaze nove informacije o mogućim odlascima Dinamovih zvijezda.

“Ja se s tim ne opterećujem niti čitam, da budem iskren, ne interesira me to previše”, priznao je Bišćan. “Na te stvari se ne može utjecati, ja planiram, radim i pripremam kao da će oni biti tu non-stop i uvijek. Hoće li se dogoditi nešto po tom pitanju, nemam pojma, a ne vidim ni na njima neke tragove.”

Kaže kako je Astana defenzivno vrlo organizirana i zbita momčad.

“Čekaju nas u defenzivnom bloku, inače igraju sustav s pet iza, 5-4-1, jako čvrst i gust blok”, objasnio je. “Neće biti jednostavno, ali navikli smo probijati taj blok. Moramo biti strpljivi, ali živi na lopti, kombinatorni da bismo se našli u situacijama koje će nas približiti golu. Nadam se da ćemo napraviti što je moguće više i postići što je moguće bolji rezultat da bismo na uzvrat otišli koliko-toliko mirni.”

Rekao je štogod i o europskim ciljevima. Podsjećamo, ako Dinamo prođe Astanu, slijedi mu AEK.

“Cilj je otići najdalje moguće, naravno da je to plasman u skupinu Lige prvaka. Nismo imali previše sreće sa ždrijebom, dobili smo najboljeg suparnika po koeficijentu. AEK spada u najteže suparnike, ali tko god bude igrao s nama neće biti oduševljen time. No, ne želim preskakati stepenice, prvo je Astana, moramo je maksimalno ozbiljno shvatiti pa ćemo vidjeti što dalje.”

Upitali su Bišćana i za izvođača kaznenih udaraca budući da je Bruno Petković svoj posljednji promašio; odgovorio je da se time nije previše zamarao. A onda se osvrnuo i na kritike o nedovođenju pojačanja, kao i o izgubljenom derbiju.

“Prvo smo slavili u derbiju na početku sezone u Superkupu, osvojili smo trofej, nemojmo gledati da smo izgubili na početku sezone, nemojmo stvari gledati zločesto”, istaknuo je Bišćan. “Nismo izgubili zato što smo loše izgledali, ne vidim da bismo se trebali osjećati loše. Rijetko kada se ovako gubi. Dinamo je uvijek jedan poraz od neke mini krize i nervoze. To je ponekad nametnuto od okoline, s time se treba pomiriti. Nekad ima realne osnove za to, često i nema. Ne vidim potrebu da se rade drame, a kako će to izgledati nakon prijelaznog roka, vidjet ćemo.”

Usput je kazao i kako je Maxime Bernauer sve bolji na treninzima te da očekuje i da Boško Šutalo dođe na pravu razinu. Podsjećamo, poslije Astane, Modrima slijedi gostovanje kod Istre.