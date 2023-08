BIšćan: ‘Utakmica protiv Astane pokazala je da nas poraz od Hajduka nije previše poremetio’

Između dva europska ogleda s Astanom, u subotu će Dinamo gostovati u Puli kod Istre 1961. Tražit će tamo prve ovosezonske bodove u HNL-u, ali i nastavak dobrih partija, kakva je pružena u utorak protiv kazahstanskog prvaka, kojeg je svladao s čak 4-0. U međuvremenu su na Maksimir stigla i dva nova pojačanja, pa je atmosfera u klubu znatno bolja nego prije tjedan dana i poraza protiv Hajduka (2-1).

“Ova zadnja utakmica, protiv Astane, pokazala je da nas poraz od Hajduka nije previše poremetio. Igrali smo na način na koji mi želimo, pokušat ćemo na isti način odigrati i sutra u Puli. Naravno, nešto će se pitati i suparnika, no vidjet ćemo još sve. Moram reći kako sam zadovoljan kako dečki rade i idemo upisati prve bodove”, poručio je trener Igor Bišćan danas na tiskovnoj konferenciji.

Ipak, nije Dinamo u posljednjih par dolazaka na stadion Aldo Drosina bilo baš lako. Svjestan je toga i Bišćan, kao i jačine svojeg idućeg suparnika, koji ima novog trenera i nekolicinu pojačanja.

“Vidjet ćemo kako će to sada izgledati, neki igrači više nisu tamo. Teško je procijeniti na osnovu jedne utakmice u HNL-u. Ono što znamo jest da ćemo igrati protiv tvrdog i organiziranog suparnika, koji će napraviti sve da nam oteža put do pobjede. Teško je procijeniti koliko je ova Istra dobra, no kakva god bila, ako mi budemo na svom nivou onda će se više pitati nas”, dodao je Bišćan.

Svoj debi u novom dresu već je imao Bohdan Mihajličenko, u utorak protiv Astane, a sada bi svoje prve minute mogao upisati i Japanac Takuro Kaneko.

“Imamo još vremena do utakmice, ali sigurno da ćemo izrotirati momčad, tako da će tu biti promjena u odnosu na ove koji su igrali protiv Astane. Takuro i Bohdan konkuriraju, s njima smo stvarno jako zadovoljni, dobro treniraju. Uklopili su se u grupu i grupa ih je fenomenalno prihvatila”, zaključio je Bišćan.