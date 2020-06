Bitka za Europu: Rebić i Çalhanoğlu donijeli su Milanu važnu pobjedu protiv Rome

U 28. kolu Serie A Milan i Roma, dvije momčadi koje prije početka ove sezone vjerojatno nisu mislile da će se ovako kasno boriti oko petog i šestog mjesta, odigrali su utakmicu koju je golom u 76. minuti prelomio Ante Rebić. Na kraju je Milan zabio još jednom i završilo je 2-0.

A na San Siru je uoči početka utakmice bilo više od 30 stupnjeva Celzijevih.

Stoga ne čudi sporo otvaranje i nizak tempo, kao i malo broj prilika u prvom poluvremenu. Giacomo Bonaventura zapucao je jednu solidnu priliku za Milan u 27. minuti, dok je na otvaranju Gianluigi Donnarumma iz gola izbacio jedan pokušaj Justina Kluiverta. U drugom poluvremenu vidjeli smo po jedan dobar pokušaj na obje strane, prije nego što je Rebić u 76. minuti napokon uspio loptu ubaciti u mrežu.

Nakon ubacivanja s desne strane i ‘flipera’ u kaznenom prostoru Rome, Rebić je iz drugog pokušaja loptu zakucao pod prečku za 1-0. U 88. minuti Hakan Çalhanoğlu zabio je iz penala za 2-0.

Rebiću je ovo bio osmi gol ove sezone u Serie A. Prije ove utakmice, Rebić je bio zaslužan za 44 posto ukupnog golgeterskog učinka Milana u Serie A u ovoj kalendarskoj godini (7 od 16 golova). Sada je taj postotak još malo popravio.

44% – In 2020, Ante Rebic has scored 44% of @acmilan’s total goals in Serie A (7 of 16), at least four more than any other teammate in the period. Source.#SerieATIM #MilanRoma pic.twitter.com/TfATqzQfsw

— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 28, 2020