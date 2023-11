Biuk o ponudama prije MLS-a: ‘Bilo je razgovora s Atalantom, no na kraju sam otišao u Ameriku’

Clothing brand run by @LAFC fans just dropped the Biuk “Split Decision” shirt with a nod to the 98 kit. pic.twitter.com/0lZr2YhLT1

U tim mjesecima prilagodbe, skupio je ovaj mladi hrvatski reprezentativac točno 30 nastupa za LAFC, pritom je u tri navrata bio strijelac, a jednom asistent. Dakako, nije mogao posve zaboraviti na svoje nogometne početke, odnosno odnos prema Bijelima.

“Počeo sam igrati u maloj lokalnoj ekipi i tako sam zavolio nogomet. Inače, moj idol je oduvijek bio Lionel Messi. Na Poljud sam došao sa 17 godina, Hajduk mi je dao sve. Kad imam vremena, pratim njegove utakmice. Još se sjećam svog debija, u derbiju s Dinamom sam ušao zadnjih deset minuta i pobijedili smo. To je bilo ludo, ali bio sam jako sretan”, zaključio je Biuk.