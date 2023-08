Bjelanović o aktualnostima: ‘Mi smo licemjerno društvo u kojemu svatko svakoga ocjenjuje’

Recentni događaji u HNL-u poprilično su uzdrmali domaću nogometnu javnost pa nije ni čudo da se mnogim predstavnicima klubova postavljaju pitanja na tu temu. Podsjećamo, Sergej Jakirović iznenada je, uoči playoffa Konferencijske lige s Lilleom, napustio Rijeku i postao Dinamov trener, a klub s Kvarnera sada bi to upražnjeno mjesto trebao popuniti aktualnim Goričinim stručnjakom Željkom Sopićem.

Jakirovićev nenadani potez naišao je na dosta skepse u javnosti zbog načina na koji se sve odigralo, pojedine kritike uputio mu je i bivši klub, a na cijelu situaciju osvrnuo se i sportski direktor Rijekina rivala.

Naime, Istra 1961 danas je u svojim prostorijama predstavila još jedno pojačanje, francuskog napadača Eliasa Fileta koji je dosad žario i palio u luksemburškom Progrès Niederkornu, a Saša Bjelanović pritom je upitan i za nedavna zbivanja u HNL-u.

“Moje osobno mišljenje je da smo mi svi jedno licemjerno društvo u kojem svatko svakoga lako ocjenjuje, a nitko ne kreće od sebe”, napomenuo je, a njegove izjave prenosi portal Germanijak. “Pravila su dopustila, a sada osuđivati čovjeka da je otišao negdje nemoralno… To je sve osobna stvar. Ja mislim da Savez, ako želi to promijeniti, da treneri idu iz kluba u klub, mora napraviti neke preinake. Ja dolazim iz Italije gdje trener u jednoj sezoni ne može promijeniti više od jednog kluba. Osobno naginjem prema tome. S druge strane, rekao bih da nema smisla nekoga osuđivati i pričati o moralu. Uostalom, ovo je posao kao i svaki drugi, a to što navijači žive u svojim idealima koji su potpuno suprotni od ideala igrača i trenera je nešto o čemu se može prilično debatirati.”

Sada je izvjesno da će Sopić preuzeti riječku svlačionicu, ali donedavno je u kombinacijama navodno bio i bivši Istrin trener Gonzalo García. Kako bi u Puli doživjeli njegov eventualni angažman na Rujevici?

“Gonzalo nije rođen ili da je odrastao u Puli, s godinama koje je proveo tu se zbližio s ljudima, ali on se bavi takvim poslom”, objasnio je Bjelanović. “Da je on kojim slučajem otišao u Rijeku, ni u kojem slučaju to ne bih gledao kao neku izdaju. On je stranac, u Istri 1961 je dao svoj maksimum, a ako bi išao, išao bi negdje gdje će mu biti bolje i gdje će on i njegova obitelj imati koristi.”

Istra je također u tranziciji; novi trener David Català imao je premijeru prošlog vikenda kod Slavena i odigrao je 2-2. Puljani nisu dobro ušli u novu sezonu pa nakon pet kola još uvijek traže prvu pobjedu, ali broje i tri remija.